Вызов брошен: победит ли британский танк в схватке с российским?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 114

Военный эксперт Литовкин: британский Challenger менее подвижен, чем российский «Прорыв»

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; ВКонтакте / viktorlitovkin; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Королевская гусеничная машина имела бы все шансы на успех, если бы не ее противник — «Прорыв».

Великобритания давно готовится к тому, чтобы отправить в помощь Украине свои танки Challenger. О том, какую модификацию они планируют поставить и смогут ли эти танки составить конкуренцию российским, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, Великобритания, в любом случае, поставит старую модификацию танка, которую уже давно никто не использует. Мол, зачем же поставлять на Украину свои новые машины, чтобы их уничтожали. Кстати, Challenger переводится, как «бросающий вызов». Сможет ли он реально его бросить российскому «Прорыву»?

По мнению военного эксперта, Challenger — вполне себе нормальный танк, имеющий ствол 120 миллиметров, экипаж из четырех человек. В свое время его использовали в Ираке и Афганистане. Однако есть достаточно весомые нюансы, которые перевешивают чашу весов в пользу российской гусеничной машины.

«У него нет системы автоматического заряжания, как есть на наших танках. Поэтому там есть четыре заряжающих. Эти танки весят более 60 тонн, при том, что российские танки весят 45-46 тонн. Challenger менее подвижен, чем российские танки. Еще это очень высокий танк. Значит, он представляет для противника очень хорошую мишень», — говорит Литовкин.

Кроме того, британский танк в отличие от российского не может стрелять противотанковыми управляемыми реактивными снарядами.

До этого глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказывал, что расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Великобритания тайком перестает помогать Украине.

Тема:
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