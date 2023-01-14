От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 38

В НМ ДНР объяснили планы по поставке Киеву ББМ Stryker истощением запасов бронетехники

От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker

Фото: © РИА Новости / Оксана Джадан

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Американские боевые бронированные машины представляют интерес только в крайне редких модификациях. Защищают они разве что от стрелкового оружия малого калибра.

Возможные поставки Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker указывают на истощение запасов бронетехники, поскольку эти американские колесные бронетранспортеры ничего выдающегося из себя не представляют. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Читайте также

Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины

«Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП, которые были раньше, уже не хватает. <…> Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы. Тем более не хватает для того, чтобы оснащать мобилизованных и из них формировать какие-то части», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что Stryker может защитить личный состав только от стрелкового оружия небольшого калибра. При этом броня не спасет от огня из основного оружия БТР-82А, БМП-2 и даже любого гранатомета.

«Для Штатов Stryker сам по себе довольно современная штука. И те бригады, в которых есть Stryker, считаются в Штатах наиболее боеспособными. Но эта штука представляет интерес только в достаточно редких модификациях. <…> Это единичные экземпляры, которые могут представлять интерес в узкой области: целеуказаний, связи, систем наблюдения. Но в целом ничего выдающегося, обычный колесный бронетранспортер», — заключил представитель НМ ДНР.

О возможных поставках Украине машин Stryker ранее сообщила газета Politico. По данным ее источников в Пентагоне, бронетранспортеры могут войти в новый пакет помощи со стороны США.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что Великобритания готовится отправить в помощь Украине свои танки Challenger. О том, какую модификацию они планируют поставить и смогут ли эти танки составить конкуренцию российским, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Тема:
Спецоперация
14 янв
Как ремонтируют технику в полевых условиях в спецоперации на Украине
14 янв
Истории героев: раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина
14 янв
Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией
14 янв
В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара
14 янв
Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
13 янв
Путин поблагодарил главу Башкирии за трепетное отношение к участникам СВО
13 янв
Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО
13 янв
Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов
13 янв
В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара
13 янв
Вызов брошен: победит ли британский танк в схватке с российским?
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
В США хотят объявить импичмент Байдену за военные преступления на Украине
8:56
Украинская пресса сообщила о взрывах в Киеве
8:40
Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
8:26
Новое — хорошо забытое старое: подробности о коронавирусе «Кракен»
8:02
От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Сейчас читают

В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023