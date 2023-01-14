От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker
В НМ ДНР объяснили планы по поставке Киеву ББМ Stryker истощением запасов бронетехники
Фото: © РИА Новости / Оксана Джадан
Американские боевые бронированные машины представляют интерес только в крайне редких модификациях. Защищают они разве что от стрелкового оружия малого калибра.
Возможные поставки Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker указывают на истощение запасов бронетехники, поскольку эти американские колесные бронетранспортеры ничего выдающегося из себя не представляют. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.
«Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП, которые были раньше, уже не хватает. <…> Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы. Тем более не хватает для того, чтобы оснащать мобилизованных и из них формировать какие-то части», — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что Stryker может защитить личный состав только от стрелкового оружия небольшого калибра. При этом броня не спасет от огня из основного оружия БТР-82А, БМП-2 и даже любого гранатомета.
«Для Штатов Stryker сам по себе довольно современная штука. И те бригады, в которых есть Stryker, считаются в Штатах наиболее боеспособными. Но эта штука представляет интерес только в достаточно редких модификациях. <…> Это единичные экземпляры, которые могут представлять интерес в узкой области: целеуказаний, связи, систем наблюдения. Но в целом ничего выдающегося, обычный колесный бронетранспортер», — заключил представитель НМ ДНР.
О возможных поставках Украине машин Stryker ранее сообщила газета Politico. По данным ее источников в Пентагоне, бронетранспортеры могут войти в новый пакет помощи со стороны США.
Ранее 5-tv.ru также сообщал, что Великобритания готовится отправить в помощь Украине свои танки Challenger. О том, какую модификацию они планируют поставить и смогут ли эти танки составить конкуренцию российским, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
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