В Харькове перестало работать метро после российских ударов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 28

Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.

В Харькове перестало работать метро после российских ударов

Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsyannikovaukrinform

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Тема:
Спецоперация

В Харькове остановили движение на всех линиях метро после российского удара по критической инфраструктуре. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

Ранее жители Харькова сообщили в соцсетях, что слышат взрывы. Власти подтвердили изданию, что над городом летели ракеты.

«Предварительно, четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целились по инфраструктуре», — рассказал мэр города Игорь Терехов.

Чуть более часа назад в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Сирены также работали в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Россия начала наносить удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры Украины 10 октября — через два дня после совершения киевским режимом теракта на Крымском мосту. В ноябре же начались масштабные аварийные отключения электричества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, взрывы утром 14 января прогремели в Киеве.

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