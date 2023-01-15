На Украине нашли националистические детские лагеря, где взращивают боевиков

В скором будущем воспитанники украинских нацлагерей станут серьезной угрозой для граждан России и страны в целом, рассказал военкор Андрей Коц.

На Украине действуют националистические лагеря для детей, где взращивают будущих боевиков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на военного корреспондента Андрея Коца.

«С 2014 года на Украине крайне распространены всякие детские лагеря. В том числе такой лагерь был у „Азова“*. Про него даже писали западные журналисты, которые прямо утверждали, что в этом лагере из детей — 10-12-летних подростков — готовят боевиков-радикалов. Однако после начала спецоперации России как-то эта тема национализма, националистических лагерей подготовки детей на Украине ушла из медийной повестки на Западе», — сообщил военкор.

По мнению Андрея Коца, прошедшие подготовку в таких лагерях подростки в будущем еще проявят себя. Скорее всего, они будут представлять угрозу для России.

«Там детям промывают головы идеологически, что русские — это главные враги, что Россию нужно уничтожить. Пройдет совсем немного времени, и из них уже вырастут полноценные боевики — мотивированные и обученные. Мы еще столкнемся в будущем с этой проблемой», — предположил журналист.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru публиковал доказательства того, что ВСУ готовят из детей террористов-смертников.

* — террористическая и экстремистская организация, запрещена в РФ.