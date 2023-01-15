В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

Российские солдаты не дают отдыхать боевикам ВСУ, уничтожая их позиции днем и ночью.

Ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам нанесли российские войска, 14 января. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — доложил Конашенков.

Накануне на всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Власти Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей сообщали об ударах по инфраструктуре энергетики.

Конашенков также добавил, что российские артиллеристы и летчики поразили механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Решение о начале СВО в Кремле приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны украинских радикалов. Конечная цель Вооруженных сил России — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.