В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 100

Минобороны: По объектам энергетики Украины нанесены артиллерийские удары

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские солдаты не дают отдыхать боевикам ВСУ, уничтожая их позиции днем и ночью.

Ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам нанесли российские войска, 14 января. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — доложил Конашенков.

Накануне на всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Власти Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей сообщали об ударах по инфраструктуре энергетики.

Конашенков также добавил, что российские артиллеристы и летчики поразили механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Решение о начале СВО в Кремле приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны украинских радикалов. Конечная цель Вооруженных сил России — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО.

Тема:
Спецоперация
15 янв
Опубликовано первое видео из освобожденного Соледара: «Штурм был обречен на успех»
15 янв
Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
15 янв
На Украине нашли националистические детские лагеря, где взращивают боевиков
15 янв
Боец РФ спас ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ: «Начал работать по нам»
15 янв
Myśl Polska: русофобия стала основным политическим инструментом в Польше
15 янв
Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день
15 янв
Москалькова потребовала от ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию
15 янв
Депутаты предлагают варианты влияния на нелояльных артистов
15 янв
Награжденные Путиным герои спецоперации показали несение службы на передовой
15 янв
Никоненко предложил расстрелять Галкина*: «И забыть, как кошмарный сон»
-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
В Непале объявили 16 января днем траура по погибшим при крушении самолета
15:34
Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя
15:23
Юлия Меньшова узнала о раке от психолога: «Работа по 20 часов в сутки»
15:13
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
15:02
Штраф за мусор по камерам: как это работает и где оспорить решение
14:49
В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

Сейчас читают

Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
Неисправность или ошибка экипажа? Из-за чего на самом деле в Непале разбился самолет
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023