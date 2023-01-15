Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 36

Президенту России докладывают о каждом маневре бойцов, о каждых движениях противников. Ситуация под полным контролем.

Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию на Украине одной фразой, которая успокоит миллионы. Глава государства отметил, что «динамика положительна», а это значит, российские бойцы успешно поражают противника, который годами истреблял население Донбасса.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба», — подчеркнул Путин в интервью Павлу Зарубину.

Кроме того, он выразил надежду, что российские бойцы еще не один раз порадуют соотечественников своими результатами.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отправит в зону СВО боевых роботов «Маркер».

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