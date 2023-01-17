Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30

Под командованием военного были уничтожены танк противника, две бронемашины и до 50 террористов.

Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно

Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow

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Тема:
Спецоперация

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — указано в тексте материала.

Сафин, исполняющий обязанности разведчика-оператора, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 14 января старшина первым заметил резервы противника на красно-лиманском направлении и своевременно дал команду на открытие огня. В результате ответных минометных обстрелов с украинской стороны, он получил тяжелое осколочное ранение, но не оставил позиции и продолжил управлять российскими военными.

Старшина скончался от полученных травм после завершения боя, выполнив свою боевую задачу. Алмазу Сафину было 37 лет.

«Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты», — выразили соболезнования на официальном портале Республики Башкортостан.

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин сделал заявление о непринятии Киевом рождественского перемирия.

Тема:
Спецоперация
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