Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
Под командованием военного были уничтожены танк противника, две бронемашины и до 50 террористов.
Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow
Глава РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — указано в тексте материала.
Сафин, исполняющий обязанности разведчика-оператора, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 14 января старшина первым заметил резервы противника на красно-лиманском направлении и своевременно дал команду на открытие огня. В результате ответных минометных обстрелов с украинской стороны, он получил тяжелое осколочное ранение, но не оставил позиции и продолжил управлять российскими военными.
Старшина скончался от полученных травм после завершения боя, выполнив свою боевую задачу. Алмазу Сафину было 37 лет.
«Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты», — выразили соболезнования на официальном портале Республики Башкортостан.
Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин сделал заявление о непринятии Киевом рождественского перемирия.
- 17 янв
- Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
- 17 янв
- Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО
- 17 янв
- Украинские войска начали готовиться к обороне в Запорожской области
- 17 янв
- ВСУ уничтожили ракетами ТЦ в Донецке: трое погибли, нескольких спасло чудо
- 17 янв
- The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева
- 17 янв
- Общее дело: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 16 янв
- Освобождение Соледара и крах ВСУ: как это было
- 16 янв
- В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении
- 16 янв
- Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью
- 16 янв
- «Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
Читайте также
93%
0.72 73.83
0.72
Нашли ошибку?