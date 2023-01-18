Вашингтон передает Киеву 155-миллиметровые снаряды со складов в Израиле

Часть боеприпасов уже переправлена в Европу и через Польшу будет доставлена на Украину.

Соединенные Штаты и Израиль договорились о поставках на Украину около 300 тысяч 155-миллиметровых снарядов с американских складов на израильской территории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По сведениям газеты, речь идет о складах, созданных американцами в Израиле после арабо-израильской войны 1973 года для использования в конфликтах на Ближнем Востоке. Уточняется, что 150 тысяч боеприпасов со складов уже переправлены в Европу, и скорее всего через Польшу будут доставлены на Украину.

Издание отмечает, что прежнее правительство Израиля выступало против отправки боеприпасов с американских складов из-за нежелания портить отношения с Россией. Однако после официального запроса главы Пентагона Ллойда Остина бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид одобрил сделку, опасаясь напряженности в отношениях с США.

Также сообщается, что Вашингтон обещал компенсировать изъятые боеприпасы и немедленно поставить их Израилю в случае острой необходимости.

В то же время анонимный представитель Армии обороны Израиля подчеркнул в комментарии газете, что политика страны относительно военной помощи Киеву не изменилась.

Российский политолог Владимир Брутер считает, что новая волна западной военной поддержки Украины связана с провалом украинской армии в Соледаре. По мнению эксперта, западные кураторы киевского режима опасаются, что после успешного освобождения стратегически важного города российские войска продолжат двигаться вперед, и поэтому стремятся напичкать украинскую армию оружием для сопротивления этому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что CNN назвал Украину лабораторией для испытания американского оружия.