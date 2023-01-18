«Смотрится недостойно»: поведение жены Зеленского в Давосе выдает в первой леди новичка
Эксперт по этикету Грохотова: поведение Елены Зеленской в Давосе показывает ее неуверенность
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; 5-tv.ru
Поведение первой леди Незалежной недостойно политика.
Супруга президента Владимира Зеленского продемонстрировала всему миру свою неуверенность в Давосе. В беседе с 5-tv.ru эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова разобрала поведение первой леди Украины во время визита в Швейцарию.
По словам специалиста, действия Елены Зеленской не ассоциируют ее с опытным политиком. По замечанию Грохотовой, она таковой и не является, а также сильно сдает по сравнению с первыми леди других стран.
«В момент, когда на поднимается по лестнице, очень сильно спешит, практически чуть ли не спотыкается. Смотрится это недостойно, не очень солидно для представления уровня государства, ведь ей была доверена честь представлять свою страну на трибуне в основном зале. Смотрелось это немного скомкано», — прокомментировала Грохотова.
Эксперт по этикету сравнила Зеленскую с Урсулой фон дер Ляйен, которая всем видео показывает, кто в доме хозяин. По словам Грохотовой, сложно сравнить этих двух женщин в политике, так как они разной «весовой категории», однако в последнее время у супруги главы Украины было много выездов и встреч, так что «новичком» ее назвать тоже сложно.
«И, конечно, видно ее жесты неуверенности, что она все время отдергивает свой пиджак, смотрит по сторонам, меняет несколько раз положение рук, у нее бегает взгляд от камеры к камере, немножко дергаются уголки губ», - объяснила специалист.
По словам эксперта, все это ставит Зеленскую в противовес Урсуле, которая показывает свою доминантность и абсолютно отработанную улыбку. У председателя Еврокомиссии не дрогнет ни одна мышца, и даже невозможно представить, что твориться у нее в голове.
«У Зеленской как раз все, что касается жестов и мимики, этот язык тела, кинетический имидж ее несколько выдает», — заключила специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, что психиатр назвал Зеленскую на выступлении в Давосе «серой мышью».
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