На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70

Сигнал тревоги прозвучал в 11:14 по московскому времени.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph

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Тема:
Спецоперация

Во вех регионах Украины звучит воздушная тревога. Данные об этом появились на онлайн-карте министерства цифровой информации страны.

Сигнал был объявлен приблизительно в одно время на всей территории Незалежной. Электронная карта минцифры полностью отмечена красным цветом. По данным ведомства, тревога была объявлена утром в 11:14 по московскому времени.

Отдельно стоит отметить, что официальные представители властей Украины, а также средства массовой информации не сообщали о воздушной тревоге.

ВС РФ начали наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины 10 октября спустя два после взрыва на Крымском мосту. Российские власти назвали произошедшее терактом и считают, что за ним стоят украинские спецслужбы.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, энергетическая система Украины сейчас не подлежит полному восстановлению. Об это он сообщил в декабре.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, 15 января в Минобороны РФ подтвердили артиллерийские удары по объектам энергетики Украины.

Тема:
Спецоперация
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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