Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица
Ольга Бузова показала себя без макияжа и нарвалась на критику подписчиков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
Звезда показала себя в домашней одежде после спа-процедуры.
Ольга Бузова выложила в соцсетях видео, в которой похвасталась упругой кожей лица после массажа и рассказала, что за границей ей дают не больше 27 без косметики.
На видео 36-летняя блогерша показала себя после сеанса массажа лица. Певица одета в домашнюю одежду, а также видно, что на ее лице отсутствует косметика и волосы заплетены в косу.
«Массаж лица самая безобидная процедура, а творит просто чудеса», — отметила Ольга.
Также по мнению звезды внешняя красота зависит еще и от генетики, но уход за собой не менее важен для поддержания молодости.
Видео моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи в Telegram уже высмеяли слова Бузовой о цифре 27.
«А в России?»;
«Это в евро», — подкалывают знаменитость подписчики.
Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах, звезда поделилась видео, на котором эпично падает со склона. Последний раз она каталась год назад и, видимо, немного растеряла навыки.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 19 янв
- Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
- 16 янв
- Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
- 12 янв
- Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
- 10 янв
- Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж
- 9 янв
- Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
- 9 янв
- «Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
- 7 янв
- Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
- 4 янв
- Анита Цой — незамужней Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»
- 3 янв
- «Решила не мучить»: Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки
- 2 янв
- «Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания
Читайте также
93%
-0.02 74.41
-0.18
Нашли ошибку?