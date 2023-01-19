Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица

|
Полина Долгова
Полина Долгова 74

Ольга Бузова показала себя без макияжа и нарвалась на критику подписчиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Звезда показала себя в домашней одежде после спа-процедуры.

Ольга Бузова выложила в соцсетях видео, в которой похвасталась упругой кожей лица после массажа и рассказала, что за границей ей дают не больше 27 без косметики.

На видео 36-летняя блогерша показала себя после сеанса массажа лица. Певица одета в домашнюю одежду, а также видно, что на ее лице отсутствует косметика и волосы заплетены в косу.

«Массаж лица самая безобидная процедура, а творит просто чудеса», — отметила Ольга.

Также по мнению звезды внешняя красота зависит еще и от генетики, но уход за собой не менее важен для поддержания молодости.

Видео моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи в Telegram уже высмеяли слова Бузовой о цифре 27.

«А в России?»;

«Это в евро», — подкалывают знаменитость подписчики.

Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах, звезда поделилась видео, на котором эпично падает со склона. Последний раз она каталась год назад и, видимо, немного растеряла навыки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Ольга Бузова
19 янв
Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
16 янв
Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
12 янв
Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
10 янв
Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж
9 янв
Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
9 янв
«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
7 янв
Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
4 янв
Анита Цой — незамужней Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»
3 янв
«Решила не мучить»: Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки
2 янв
«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания
+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:18
Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
22:10
«Это осознанное решение»: жена шеф-повара Ивлева не взяла дочь на Мальдивы
22:06
Младшая дочь телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых заявила о свадьбе
22:00
Иноагентов в России взяли под государственный контроль
21:51
Таможенники обнаружили у пассажира в багаже позолоченный автомат Калашникова
21:40
Модель Елена Перминова улетела отдыхать в «Аватар»

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023