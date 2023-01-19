Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица

Звезда показала себя в домашней одежде после спа-процедуры.

Ольга Бузова выложила в соцсетях видео, в которой похвасталась упругой кожей лица после массажа и рассказала, что за границей ей дают не больше 27 без косметики.

На видео 36-летняя блогерша показала себя после сеанса массажа лица. Певица одета в домашнюю одежду, а также видно, что на ее лице отсутствует косметика и волосы заплетены в косу.

«Массаж лица самая безобидная процедура, а творит просто чудеса», — отметила Ольга.

Также по мнению звезды внешняя красота зависит еще и от генетики, но уход за собой не менее важен для поддержания молодости.

Видео моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи в Telegram уже высмеяли слова Бузовой о цифре 27.

«А в России?»;

«Это в евро», — подкалывают знаменитость подписчики.

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Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах, звезда поделилась видео, на котором эпично падает со склона. Последний раз она каталась год назад и, видимо, немного растеряла навыки.

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