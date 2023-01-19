Соледар временно включили в зону ответственности администрации Шахтерска
Врио главы ДНР Пушилин назначил Шахтерск ответственным за Соледар
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Освобождение города способствует дальнейшему успешному наступлению российских войск.
В зону ответственности администрации Шахтерска Донецкой народной республики (ДНР) временно включили освобожденный российскими войсками Соледар. Соответствующий указ подписал врио главы региона Денис Пушилин. Также Шахтерск временно отвечает за поселок Подгородное.
«Согласно изменениям, временно включены в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска: город Соледар, поселок Подгородное», — сказано в публикации Telegram-канала «ДНР. Принято», куда выкладываются все региональные документы.
До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о почти полном уничтожении в Соледаре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в ноябре минувшего года входила в оставленный войсками РФ Херсон.
«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — отмечал чиновник.
Операцию по освобождению Соледара завершили 12 января. Территория важна для дальнейшего успешного наступления на донецком направлении.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов в рамках демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за день.
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