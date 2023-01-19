«У нас есть слабое место»: Зеленский сделал неожиданное признание
Владимир Зеленский признался, что система ПВО Украины крайне слаба
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от западных государств новое вооружение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о слабых местах Украины в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, система ПВО его страны — самое слабое место. Однако при этом, они остаются намного лучше некоторых систем ПВО из других стран.
Естественно, в конце речи глава Украины снова попросил подарить его стране дополнительное вооружение.
До этого Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на форуме, что боевые действия на полях спецоперации замедляются. По его словам, на это есть понятные обстоятельства и понятные причины. Например, природа, зима и люди.
Кстати, сегодня российские военные вновь отличились слаженной работой в зоне боевых действий: на донецком направлении подразделения Южного военного округа бойцы ВС РФ продолжили успешные наступательные действия и ликвидировали противника в районе населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленский объяснил причины «замедления» боевых действий.
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