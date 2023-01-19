Зеленский объяснил причины «замедления» боевых действий

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 62

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине из-за усталости сторон

Зеленский объяснил причины «замедления» боевых действий

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Ежегодный экономический форум в Давосе

Президент Украины выступил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и прокомментировал названную тупиковой ситуацию в зоне СВО.

Боевые действия на полях спецоперации замедляются — такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Трансляция велась на сайте проекта. Глава украинского государства так описал текущую ситуацию на полях сражений, отвечая на вопрос журналиста, назвавшего ее «похожей на тупик».

«Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди», — сказал на это Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на восточном участке линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Что касается российского лидера Владимира Путина, он — в отличие от украинского коллеги — на днях заявлял о положительной динамике спецоперации. По его мнению, ситуация развивается соответственно планам Минобороны РФ и Генерального штаба.

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Сегодня, в частности, стало известно об освобождении от националистов населенного пункта Соль, расположенного к северо-западу от Соледара. Последний является значимой точкой на карте, открывающей путь к успешному наступлению на донецком направлении. Город находится в центре линии обороны Артемовск — Северск, где Вооруженные силу Украины (ВСУ) возвели внушительные укрепления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советник Зеленского Алексей Арестович попал в базу сайта «Миротворец». Политика обвинили в дискредитации госорганов власти Украины и назвали профессиональным провокатором.

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