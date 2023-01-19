Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
На Ольгу Бузову подали в суд из-за неуплаты долгов
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Знаменитость забросила свою квартиру в Петербурге и перестала оплачивать коммуналку.
В конце прошлого года певица Ольга Бузова отметила новоселье в своей новой роскошной квартире в Москве, которую приобрела за 120 миллионов рублей. Три года в новом жилище делали ремонт, чтобы оно соответствовало представлениям Бузовой о идеальной квартире.
А в родном Санкт-Петербурге у певицы осталась ее первая квартира во Фрунзенском районе. Но, кажется, Бузова совсем забыла о ней, как и о том, что надо платить за коммунальные услуги. Тем временем платежки в ее почтовом ящике регулярно пополняются.
Как стало известно KP.RU, звезда «Дома-2» задолжала уже 43 с половиной тысячи рублей. Жилищники уже обращались в суд, где выиграли дело, но в своем плотном графике певица решила и дальше игнорировать долги. Теперь документы попали к судебным приставам, и в конце декабря на Бузову завели исполнительное производство.
«Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка, это какая-то ошибка с ее стороны», — заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.
Он также отметил, что певице лучше поторопиться с погашением долгов, иначе с ее счетов принудительно спишут деньги или даже арестуют ее имущество.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах в Сочи.
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