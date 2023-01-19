Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы

Знаменитость забросила свою квартиру в Петербурге и перестала оплачивать коммуналку.

В конце прошлого года певица Ольга Бузова отметила новоселье в своей новой роскошной квартире в Москве, которую приобрела за 120 миллионов рублей. Три года в новом жилище делали ремонт, чтобы оно соответствовало представлениям Бузовой о идеальной квартире.

А в родном Санкт-Петербурге у певицы осталась ее первая квартира во Фрунзенском районе. Но, кажется, Бузова совсем забыла о ней, как и о том, что надо платить за коммунальные услуги. Тем временем платежки в ее почтовом ящике регулярно пополняются.

Как стало известно KP.RU, звезда «Дома-2» задолжала уже 43 с половиной тысячи рублей. Жилищники уже обращались в суд, где выиграли дело, но в своем плотном графике певица решила и дальше игнорировать долги. Теперь документы попали к судебным приставам, и в конце декабря на Бузову завели исполнительное производство.

«Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка, это какая-то ошибка с ее стороны», — заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Он также отметил, что певице лучше поторопиться с погашением долгов, иначе с ее счетов принудительно спишут деньги или даже арестуют ее имущество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах в Сочи.