Алеку Болдуину грозит реальная тюрьма: какое обвинение предъявят актеру
Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве
Фото, видео: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS; 5-tv.ru
На съемках «Ржавчины» из пистолета знаменитости вылетела настоящая пуля, смертельно ранившая оператора. Как такое могло произойти?
Кажется, Алек Болдуин все же может угодить за решетку, даже несмотря на свой звездный статус. По данным CNN, актеру все-таки будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В его ситуации за это предусмотрен срок от полутора лет и выше.
Два года назад на съемках фильма «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс. По сценарию, Болдуин должен был стрелять в камеру, однако пуля в его пистолете оказалась настоящей.
- 19 янв
- Грозит пять лет: Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение
- 28 окт
- «Прецедентное право в США»: избежит ли Болдуин наказания за убийство оператора?
- 28 окт
- Следствие завершило расследование дела Алека Болдуина об убийстве оператора: кто виноват?
- 18 окт
- Алека Болдуина подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве на съемках
- 6 окт
- Личная трагедия: Алек Болдуин помирился с семьей погибшего оператора Хатчинс
- 21 авг
- Сколько еще мучиться? О чем мечтает Болдуин после трагедии на съемочной площадке
- 14 авг
- ФБР нашло доказательства причастности Болдуина к смертельному выстрелу на съемках
- 2 мая
- Вот это поворот: Алек Болдуин может оказаться в тюрьме
- 30 мар
- Актер Алек Болдуин на 64-м году готовится стать отцом в восьмой раз
- 12 мар
- Болдуин подал в суд на продюсеров фильма, съемки которого обернулись трагедией
Читайте также
87%
-0.02 74.41
-0.18
Нашли ошибку?