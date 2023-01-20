Уже похвасталась: Бузовой подарили сережки за 170 млн рублей в честь дня рождения

Сможет ли артистка расплатиться с долгами после дорогих подарков от близких?

Поющая телеведущая Ольга Бузова сегодня отмечает день рождения. В честь знаменательного праздника красавица получила множество поздравлений, хотя особенный день только начался. Однако теплые пожелания ограничиваются не только приятными словами — артистка уже вовсю получает подарки. Конечно, звезда «Дома-2» демонстрирует роскошные вещицы в соцсетях.

Instagram* / buzova86

Так поклонники узнали, что теперь Бузова стала обладательницей бриллиантовых сережек. Украшения известны своей баснословной стоимостью — 170 миллионов рублей. Знаменитость сняла видео, где сначала показала кожаную коробку черного цвета, а после смены кадра подписчикам уже представляется содержимое подарка.

Внутри футляра лежали потрясающие серьги люксового бренда из знаменитой коллекции, украшенные великолепными камнями. Хоть камера и не передает всей красоты драгоценностей, но даже на фото виден луч света, отраженный от левой серьги. Известно, что ювелирное изделие выполнено из белого золота, оформлено бриллиантами общим весом 2,60 карата.

Примечательно, что маникюр певицы отлично сочетается с оформлением дорогого презента — черный лак с крошечными блестками, будто россыпь звезд на ночном небе. Ольга взяла одну сережку между пальцами, что показало истинный размер изделия — чуть больше фаланги указательного пальца.

Если такую роскошь подарили артистке на день рождения, значит даритель, очевидно, сказочно богат. Но что насчет самой поющей телеведущей? Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузовой могут запретить покидать Россию из-за долгов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.