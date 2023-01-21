Российские войска продвинулись вглубь Запорожской области на семь километров за сутки

Российские войска за сутки продвинулись на семь километров вглубь Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около семи километров. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В Запорожской области боевики ВСУ «испытывают острый снарядный голод», добавил чиновник. Дефицит также касается боеприпасов для орудий калибра 155 миллиметров, которые использует НАТО.

«Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям артиллерии ВСУ высокоточных снарядов „Краснополь-М“, а также ракет комплексов „Смерч“ и „Торнадо-С“», — подытожил Владимир Рогов.

Днем ранее он сообщил, что бои в Запорожской области активизировались по всей линии фронта. Российские войска перешли в наступление в районе населенного пункта Орехово и освободили от националистов четыре села.

Кроме того, 20 января ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В этом районе российским силам также удалось уничтожить ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с передовой о том, как российские войска проводят наступление на Артемовск.