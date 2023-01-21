Бузова показала округлившийся живот на дне рождения: «Столько теплых слов!»

Поющая ведущая удивила внешним видом. Фанаты гадают: неужто звезда ждет пополнения?

Поющую ведущую Ольгу Бузову, накануне отметившую 37-летие, заподозрили в беременности. Повод для этого она дала сама, опубликовав в соцсети видео с празднования дня рождения.

На кадрах отчетливо заметен округлившийся живот звезды, и ее в целом отяжелевшая фигура с расплывшимися контурами. Тем более что экс-звезда «Дома-2» подчеркнула ее белоснежным облегающим платьем.

Фанаты Бузовой теперь гадают, в чем причина таких метаморфоз: действительно ли их любимица решилась на исходе четвертого десятка обзавестись потомством или всему виной пельмени со сметаной, в любви к которым поющая ведущая недавно призналась.

Второй вариант косвенно подтвердила сама Бузова незадолго до Нового года. В программе Пятого канала «Светская хроника» она заявила, что «бесится» от того, что поправилась к празднику, несмотря на упорные попытки добиться противоположного эффекта.

Звезда посетовала, что в предпраздничной суете настолько уставала, что не всегда могла следить за рационом, а постоянные съемки и корпоративы и вовсе вызывали у нее стресс, который она вынуждена была «заедать».

Видимо, итог этих «заеданий» и проявился сейчас во всей красе. Впрочем, как знать, может «идеальная невеста», как Бузову назвала недавно актриса Эвелина Бледанс, и впрямь нашла, наконец, достойного себя спутника жизни и тут же забеременела от него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова похвасталась серьгами за 170 миллионов рублей, подаренными ей на день рождения.

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