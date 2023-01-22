Фронт оживает: репортаж с донецкого направления

Российская армия продолжает планомерное освобождение Новороссии.

Удачное наступление российских войск провоцирует разброд и шатание в киевской верхушке. Так внезапно своего поста лишился самый говорливый советник офиса президента Алексей Арестович.

Бывший актер любит раздавать интервью: полунамеками и вкрадчивым голосом он ранее оправдывал любые промахи и даже военные преступления украинских формирований. Но, в этот раз, он промахнулся.

Арестович рассказал, что дом в Днепропетровске, где под завалами погибли 46 человек, обрушился из-за действий собственной ПВО. Украинские зенитчики так неудачно сбили российскую ракету, которая летела мимо дома. Такой правды в Киеве не потерпели, Арестович сложил с себя полномочия. Есть версия, что он сделал это с целью дистанцироваться от Зеленского, крысы побежали с корабля, который тонет. . Арестович может в будущем разыграть и свою роль «пострадавшего за горькую правду».

А вот руководство МВД Украины сменилось более драматичным образом — министр Денис Монастырский, его зам, а также госсекретарь ведомства погибли в авиакатастрофе. Их вертолет рухнул на детский садик в поселке Бровары под Киевом. Трагедия произошла утром, когда родители как раз вели малышей на занятия. Очевидцы описывают, что машина задымилась еще в воздухе. Это могла быть ошибка пилотов, могла подвести техника — не зря эти вертолеты, как гуманитарную помощь сбагрила Украине Франция, ну и третья версия — разборки в силовых структурах. Надо понимать, что главе МВД подчиняются все разношерстные батальоны нацгвардии, в том числе с откровенными нациками и иностранными наемниками.

В украинской прессе обсуждают возможные еще перестановки во власти, появляются новые уголовные дела, в том числе против бывшего руководителя «Нафтогаза», который изобрел схему «реверсивных поставок», когда по бумагам не покупая российский газ, Украина по факту получала его же из той же трубы. Понятно, что чем хуже будет ситуация для Киева на фронтах, тем больше скандалов мы увидим в украинских правящих кругах.

Российское командование, судя по всему, решило «помочь» им немного и усиливает давление. Неслучайно министр обороны Сергей Шойгу второй раз за три недели лично проинспектировал войска, на сей раз посетил расположение группировки «Восток», там провел выездное совещание ведомства, а потом докладывал о ситуации на местах на совете безопасности под руководством президента.

Весь фронт оживает — так описывают ситуацию в зоне СВО наши военкоры, сообщают об активных действиях в Запорожской области, чего давно не было. И к югу от Донецка. На подступах к Нью-Йорку — не американскому, а украинскому — побывал Александр Сафиулин.

По позициям противника бойцы ДНР бьют из всех орудий! Впереди Нью-Йорк… Донецкий. Тяжелая гаубица Д-20 разносит блиндажи и укрытия ВСУ. Когда нужно что-то покрепче, в дело вступает «Гиацинт- Б». От такого мощного «выхода», кажется, задрожал горизонт. Снаряд с запредельной скоростью и точностью отправляется к противнику. Практически в это же время на соседнем участке работают «Грады».

Поражение целей сразу фиксируют, если противник продолжает движение, вновь дают команду очередному орудию. Их в арсенале пятой гвардейской бригады достаточно. Так уничтожаются укрепления ВСУ, практически до основания. Формирования Украины окапывались в этом поселке несколько лет, готовились к обороне — приходится использовать весь арсенал.

«Уровень разрушений совершенно иной, при поражении целей, расход другой — вся работа другая. Поражаем укрытую пехоту, когда замечают передвижение противника, если поддерживаем нашу пехоту в наступлении. Штурмовые отряды идут вперед, артиллеристам порой приходится работать с ювелирной точностью, выбивать врага с позиций, которые он занимает», — рассказал командир взвода с позывным «Кальмиус».

«Самое напряженное — это, когда работаешь перед своими, там прям работать нужно каждую тысячную подводить, это нужно быстро, потому что им поддержка нужна сейчас», — рассказал командир орудия с позывным «Шум».

И у них получается. Точность достигается, в том числе, и с помощью секретов и артиллерийской смекалки. Бойцы в бригаде опытные. За спиной много сражений. На этом направлении также планируют добиться успеха.