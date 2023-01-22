Президент Украины Владимир Зеленский всего лишь инструмент в западных руках. Почему этого предпочитают не замечать?

Президент США Джо Байден мог бы завершить украинский конфликт, позвонив президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник главы американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор, передает Telegram-канал «Пул № 3»

Американский военный отметил, что Зеленский подчинился бы Байдену по первому слову. Со слов Макгрегора, Вашингтон уже потратил больше ста миллиардов долларов на поддержку Незалежной, поэтому ее можно назвать еще одним американским штатом.

«Если бы Байден решил покончить с этим, он поднял бы трубку, и Зеленский тут же подчинился бы. Они не независимы, мы можем все остановить, когда захотим. Проблема в том, что нет никаких доказательств, что кто-то тут хочет этого», — говорится в заявлении.

До этого Макгрегор заявлял, что США сильно просчитались, посчитав российскую армию слабой и неспособной победить врага, у которого есть натовское оружие. Кроме того, полковник указал на то, что Вооруженные силы Украины исчерпали все возможности, в то время как Россия «продолжает наращивать свое присутствие и достигла пика».

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