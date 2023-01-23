В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

В конгрессе США призвали отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым

В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Украинская сторона привыкла получать от Америки то, что ей нужно. Правда, исход этого всегда одинаковый.

В американском конгрессе призвали отправить Украине баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму. Об этом сообщил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. Он уверен, что эти ракеты необходимы украинской стороне для ударов по полуострову, потому что там проводятся запуски беспилотников.

«Им (Киеву — Прим. ред.) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», — сказал он в беседе с изданием ABC News.

Маккол отметил, что Украина получает то Штатов то, что ей необходимо. Это зенитные ракетные комплексы Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и артиллерийское вооружение дальнего действия. Теперь Киев запрашивает ATACMS для дальнейшего наступления, чтобы «победить».

К слову, в последнее время у ВСУ наступила черная полоса на поле боя. Киев только и делает, что терпит неудачи. При этом российская армия делает большие успехи. Например, еще 12 января Минобороны РФ заявило о полном освобождении населенного пункта Соледар.

Ранее 5-tv.ru публиковал оценку американского эксперта идеи США помочь Украине напасть на Крым.

Тема:
Спецоперация
23 янв
«Прорыв» на передовой: танкисты нанесли массированный удар по ВСУ
23 янв
Огненное торнадо: Лучшее видео из зоны СВО за день
23 янв
ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска
22 янв
Расчеты гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ
22 янв
Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России
22 янв
Снайперы раскрыли свои секреты после тренировки в зоне СВО — эксклюзивное видео
22 янв
Наемница ВСУ пригрозила «сжечь дотла» украинскую армию скандальными данными
22 янв
Армия России заняла наиболее выгодные позиции на запорожском направлении
22 янв
Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
22 янв
Экс-помощник Рейгана заявил о мобилизации в Польше и предрек уничтожение Украины
-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

Последние новости

7:37
Анфиса Чехова назвала вескую причину для своей эмиграции из России
7:23
В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым
7:11
«Прорыв» на передовой: танкисты нанесли массированный удар по ВСУ
6:58
«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей
6:46
Макрон не исключил отправку танков Leclerc Киеву
6:33
Военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023