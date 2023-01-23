Российская армия выбила украинские войска из деревень в Запорожской области

ВСУ использовали некоторые села как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям, проживающим на освобожденной части.

Российская армия в зоне спецоперации отодвинула линию обстрела в Запорожской области и выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких населенных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — отметил управленец.

До этого Владимир Рогов сообщал агентству, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) активно продвигаются в двух направлениях — Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ.