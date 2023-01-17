Призыв женщин и инвалидов: Киев попал в ловушку из-за дефицита мобилизационного ресурса

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Игорь Рязов
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Военный обозреватель Литовкин сообщил о дефиците мобилизационных ресурсов на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Власти Украины оказались в очень сложной ситуации, поскольку бездумно отправляли людей на убой. Они будут пытаться выкрутиться, но вряд ли получится, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Власти Украины столкнулись с дефицитом мобилизационного ресурса и вряд ли смогут что придумать в такой ситуации. Об этом 5-tv.ru сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

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«Если они начинают призывать в армию женщин, больных и инвалидов — конечно, с мобилизационным ресурсом у них туго. Тем более, что очень много дезертиров и много людей, которые эмигрировали. Но когда он закончится — это вопрос очень сложный», — отметил эксперт.

При этом Виктор Ливтокин не исключил, что киевский режим начнет призывать несовершеннолетних или попытается принудительно вернуть на родину уехавших в Европу.

«Безусловно, будут стараться это делать. Но как это сделать, я имею в виду уехавших в Европу или в Россию, ответа на этот вопрос нет. Потому что вернуть невозможно. Разве что, они будут заставлять европейские государства выдворять этих людей. Но посмотрим, как будут реагировать лидеры европейских государств на такой призыв», — рассказал обозреватель.

Можно сказать, что киевский режим попал в ловушку. Ведь, по словам Виктора Литовкина, в текущих условиях у властей Украины также не получится восполнить нехватку живой силы на фронте с помощью наемников.

«Наемники воюют только за деньги. Они не решают тех задач, которые ставит перед собой украинское руководство — вызвать патриотическую волну или сподвигнуть на борьбу против России как знамя», — подытожил военный обозреватель.

Как сообщал 5-tv.ru, о дефиците мобилизационного ресурса на Украине ранее также сообщил командир российской группы «Викинг». По его словам, киевский режим еще может призвать не более 500 тысяч человек. Из-за этого в стране стало больше наемников, но они плохо мотивированы и дорого обходятся.

Что касается призыва женщин и несовершеннолетних на Украине, постановление правительства страны на эту тему было опубликовано 3 января. В нем говорится, что военному учету теперь подлежат граждане старше 16 лет. А также женщины — с медицинской/фармацевтической специальностью или желающие отправиться на фронт при наличии подходящей профессии. При этом в документе уточняется, что все это касается только призывников. А призыв срочников во время военного положения не ведется. Пока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев отправляет воевать подростков из-за огромных потерь ВСУ в Донбассе.

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