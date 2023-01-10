Загоняют на убой: украинский пленный заявил о колоссальных потерях ВСУ

Бывший военнослужащий призвал сослуживцев обратить внимание на происходящее на Украине. Командование интересуют только деньги и звания, а людей они считают пушечным мясом.

ВСУ столкнулись с огромными потерями убитыми и ранеными из-за того, что командование отправляет людей на убой. Об этом в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал украинский пленный по имени Игорь.

«У нас ни поддержки не было, ничего не было. Смысла дальше я не видел обороняться и тому подобное. Руководство просто загоняет на убой и ничего не делает для того, чтобы сохранить людские жизни», — рассказал пленный.

На вопрос о количестве потерь он ответил, что они «колоссальные».

«Они нас за людей не считают — за пушечное мясо <…> Им бы звания, деньги и тому подобное. А то, что люди умирают просто так, их не волнует. В один момент даже не дали возможности отступить. До последнего», — рассказал Игорь.

В заключение он призвал украинских военнослужащих прекратить рассказывать, что во всем виновата Россия.

«Нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь: почему такие деньги платят (семьям погибших военных — Прим. ред.)? А потому что наше руководство заинтересовано в этом (продолжении боевых действий — Прим. ред.)», — отметил пленный.

В заключение мужчина добавил, что в действительности родственникам убитых военных зачастую не выплачивают обещанных компенсаций.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Адольфа Гитлера. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, результатом этого станет потеря и города, и армии.