Загоняют на убой: украинский пленный заявил о колоссальных потерях ВСУ
Украинский пленный заявил о колоссальных потерях ВСУ из-за приказов командования
Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бывший военнослужащий призвал сослуживцев обратить внимание на происходящее на Украине. Командование интересуют только деньги и звания, а людей они считают пушечным мясом.
ВСУ столкнулись с огромными потерями убитыми и ранеными из-за того, что командование отправляет людей на убой. Об этом в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал украинский пленный по имени Игорь.
«У нас ни поддержки не было, ничего не было. Смысла дальше я не видел обороняться и тому подобное. Руководство просто загоняет на убой и ничего не делает для того, чтобы сохранить людские жизни», — рассказал пленный.
На вопрос о количестве потерь он ответил, что они «колоссальные».
«Они нас за людей не считают — за пушечное мясо <…> Им бы звания, деньги и тому подобное. А то, что люди умирают просто так, их не волнует. В один момент даже не дали возможности отступить. До последнего», — рассказал Игорь.
В заключение он призвал украинских военнослужащих прекратить рассказывать, что во всем виновата Россия.
«Нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь: почему такие деньги платят (семьям погибших военных — Прим. ред.)? А потому что наше руководство заинтересовано в этом (продолжении боевых действий — Прим. ред.)», — отметил пленный.
В заключение мужчина добавил, что в действительности родственникам убитых военных зачастую не выплачивают обещанных компенсаций.
Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Адольфа Гитлера. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, результатом этого станет потеря и города, и армии.
- 10 янв
- Javelin'ам не по зубам: в зоне СВО появились новейшие танки Т-90М «Прорыв»
- 10 янв
- Глава ДНР Пушилин: вопрос названия Артемовска должны решать его жители
- 10 янв
- Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера: он потеряет город и армию
- 10 янв
- Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск
- 10 янв
- Не укрыться: комплекс «Искандер» нанес удар по инфраструктуре ВСУ
- 10 янв
- ВСУ сдают Соледар
- 10 янв
- ВСУ в ЛНР понесли большие потери в новогоднюю ночь
- 10 янв
- Стало известно, что ВСУ намеревались наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог
- 10 янв
- По всем фронтам: лучшие видео из зоны спецоперации за день
- 10 янв
- Новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ
Читайте также
66%
-0.04 75.08
-0.58
Нашли ошибку?