Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР

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Игорь Рязов
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Оба населенных пункта находятся на артемовском направлении. Их переход под контроль российских сил приближает момент, когда Донецк и большая часть Донбасса будут в безопаности.

Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские войска освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На опубликованной карте видно, что оба населенных пункта находятся на артемовском направлении. Их освобождение означает уверенное приближение российских сил к Артемовску.

Как сообщал 5-tv.ru, освобождение Артемовска от националистов позволит обезопасить Донецк и значительную часть Донбасса. Почему город сложно взять штурмом, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Тема:
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