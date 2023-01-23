Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На опубликованной карте видно, что оба населенных пункта находятся на артемовском направлении. Их освобождение означает уверенное приближение российских сил к Артемовску.

Как сообщал 5-tv.ru, освобождение Артемовска от националистов позволит обезопасить Донецк и значительную часть Донбасса. Почему город сложно взять штурмом, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.