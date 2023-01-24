На отдых всего полчаса: как российские вертолетчики работают в зоне СВО

Пилоты выполняют множество задач: выполняют разведку, уничтожают технику противника и другие летательные аппараты. Помимо этого, они успевают помахать крыльями пехоте, чтобы поддержать своих.

Выполняют разведку, уничтожают технику противника и куда более сложные летательные аппараты! Правда, их экипажам требуется периодический отдых. На него пилоты вертолетов получают всего 30-40 минут. Да и это время наземные службы тратят на дозаправку и загрузку боекомплекта. Военкору «Известий» Денису Кулаге удалось поймать летчиков на земле.

Как только встает солнце, техники на импровизированном полевом аэродроме готовят вертолеты к вылету. Запросы огневой поддержки с линии боевого соприкосновения приходят ежечасно

Боевая техника уходит парами. Такая работа здесь идет в режиме нон-стоп.

«Вот так выглядит крайне интенсивная работа на этом участке. Только что на наших глазах уходила на боевой выход пара вертолетов. Вот она вернулась. И здесь же сейчас готовят еще одну пару в том же направлении», — показал военкор.

Считанные минуты — и боевые экипажи в воздухе. А это уже кадры с переднего края. Наши артиллерийские расчеты встречают вертолеты на рубежах Спорного и Белогоровки.

Вертолеты заставляют скрыться артиллерию противника. И теперь слово за нашими расчетами самоходных установок. Из укрытия выходит САУ 2С1 «Гвоздика». Самоходки поддерживают огневой натиск вертолетов, помогая нашей пехоте двигаться дальше.

«Находясь на переднем крае, всегда спокойнее и увереннее себя чувствуем, когда видим над головой наши вертолеты — как они нас прикрывают, как они нам помогают в продвижении», — рассказал пехотинец.

Самое главное — пилоты прекрасно видят, кто в эту минуту работает на земле и кому именно они оказывают огневую поддержку.

«Видим, что многие нам машут. Мы, если есть возможность, машем крыльями в ответ. Надеемся, что внушаем нашим парням уверенность. Мы их всегда поддержим, когда им нужно, когда им требуется помощь», — поделился вертолетчик.

Не успеваем дописать интервью — экипаж вызывают в штаб, поступили новые координаты. Разведка раскрыла тяжелую технику ВСУ, спрятанную в лесополосе. Артиллерией выявленное укрепление не пробить, нужны точные удары с воздуха.

Двигатели заглушены, сейчас пилоты уходят отдыхать. За полчаса оперативная бригада должна загрузить новые ракеты и заправить вертолет. Примерно через 30-40 минут — после отдыха — будет очередной боевой вылет.