Политолог предрек страшное кровопролитие Сербии: «Прошлый конфликт — цветочки»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 108

Политолог Мезюхо спрогнозировал страшное кровопролитие на Балканах при господстве там Запада

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Оружие на Балканах начнет стрелять, как только выдастся удобный случай, считает военный эксперт.

Кровавые события прошлого на Балканах могут повториться у удвоенной силой, если Запад установит полное господство на территории. Таким видит будущее полуострова, и Сербии в частности, российский политолог Иван Мезюхо, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Эксперт не исключает, что спусковым крючков в ситуации может стать российско-украинский конфликт. И президент Сербии Александр Вучич отчасти «выстрелил» себе в ногу, когда публично не признал российскими Крым и другие присоединенные территории. Тем самым он поддался давлению Запада, продолжит в том же ключе — пиши пропало.

«Если, не дай Бог, Сербия окажется под полным гнетом Запада, то кровавые события прошлого на Балканах покажутся цветочками в сравнение с тем, что может произойти сейчас. А мы знаем историю прошлого, историю, связанную с этническими чистками, гражданским противостоянием, религиозными фактически войнами… Все это негативное прошлое, в случае если Запад окончательно победит, может произойти в будущем с удвоенной силой», — полагает собеседник.

Он подчеркнул, что Балканы — одна из территорий, «напичканных» оружием, и как только будет повод, оно начнет стрелять.

Политолог уверен, что выбор в условиях политического давления на страну у Вучича все же был — молчание. Так бы политик сумел и Запад удержать на расстоянии, и лицо перед Россией не терять. Однако РФ, невзирая на обстоятельства, все равно терпимо относится к позиции Белграда и при военной угрозе стране не останется в стороне, полагает собеседник. Даже при том, что военные ресурсы РФ сейчас брошены на конфликт с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Сербии пообещал согражданам сделать все возможное, чтобы оградить их от возможной войны.

Тема:
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