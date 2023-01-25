Полянский объяснил появление воронов над Киевом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 121

Полянский предположил, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства

Полянский объяснил появление воронов над Киевом

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Власти Незалежной продолжили тенденцию притеснений священнослужителей УПЦ.

Действия властей Украины против религии могли спровоцировать огромное количество черных птиц над Киевом. Об этом в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — говорится в публикации.

Перед этим в интернете опубликовали видеозапись, где якобы над одним из киевских районов низко летала большая стая воронов.

В прошлом году власти Незалежной активизировались против Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, силовиками Самостийной проводились обыски у священников и епископов, а также в монастырях и храмах, включая Киево-Печерскую лавру, чтобы найти след деятельности против Украины. Так, в декабре Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 50 уголовных дел против священнослужителей УПЦ.

В наступившем году тенденцию продолжили. Таким образом три дня назад под Киевом захватили Успенский храм канонической УПЦ. В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой законопроект в отношении УПЦ внесли в Раду.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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