Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 956

Курганский боец назвал натовские автоматы непригодными после попадания в них грязи

Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Националисты Незалежной получили много оружия от западных союзников, но подходит ли оно им?

Курганский разведчик из зоны СВО объяснил, почему не взял натовское оружие, захваченное после боя с украинскими националистами. Оказывается, зарубежные автоматы становятся непригодны к использованию после попадания в них грязи. Такое оружие может подвести в самый ответственный момент.

«Натовское оружие трофеями не брали, все уничтожали. Они не подходят для окопов вообще. Когда все в каше, от них мало толка. Быстро выходят из строя, когда забиваются грязью. У них слишком много маленьких деталей. Наше оружие более стойкое», — объяснил военнослужащий в беседе с URA.RU.

Однако кое-что из украинских припасов российский разведчик все-таки нашел для себя. Это нож и тактические ботинки, их он брал в качестве трофеев.

К слову, недавно один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, чем отличаются западные наемники от украинских военнослужащих.

Он отметил, что «гости» из-за Рубежа не находятся постоянно на передовых позициях, они приходят только когда им «удобно». Например, если на месте «грязь по колено», там находятся украинцы, а когда земля промерзает и становится чище, то их сменяют «крутые ребята», которые «получают по щам» и убегают восвояси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине.

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