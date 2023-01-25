Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
Курганский боец назвал натовские автоматы непригодными после попадания в них грязи
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Националисты Незалежной получили много оружия от западных союзников, но подходит ли оно им?
Курганский разведчик из зоны СВО объяснил, почему не взял натовское оружие, захваченное после боя с украинскими националистами. Оказывается, зарубежные автоматы становятся непригодны к использованию после попадания в них грязи. Такое оружие может подвести в самый ответственный момент.
«Натовское оружие трофеями не брали, все уничтожали. Они не подходят для окопов вообще. Когда все в каше, от них мало толка. Быстро выходят из строя, когда забиваются грязью. У них слишком много маленьких деталей. Наше оружие более стойкое», — объяснил военнослужащий в беседе с URA.RU.
Однако кое-что из украинских припасов российский разведчик все-таки нашел для себя. Это нож и тактические ботинки, их он брал в качестве трофеев.
К слову, недавно один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, чем отличаются западные наемники от украинских военнослужащих.
Он отметил, что «гости» из-за Рубежа не находятся постоянно на передовых позициях, они приходят только когда им «удобно». Например, если на месте «грязь по колено», там находятся украинцы, а когда земля промерзает и становится чище, то их сменяют «крутые ребята», которые «получают по щам» и убегают восвояси.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине.
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