В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Боевики Незалежной безжалостно выпустили четыре ракеты из любезно предоставленного оружия Западом.

В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Украинские националисты снова атаковали город Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Сообщается, что есть погибшие среди гражданского населения. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«К сожалению опять приходят плохие новости с Кременной. По предварительной информации в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что со стороны ВСУ зафиксировали обстрел с применением РСЗО HIMARS, всего было выпущено четыре ракеты. Полной информации о жертвах и раненых пока нет, она уточняется.

Пока националисты терпят поражения на поле боя, они вовсю отыгрываются на мирных жителях и целятся в гражданскую инфраструктуру. Например, накануне стало известно об обстреле города Алешки в Херсонской области. ВСУ нанесли удары из танков. В результате произошедшего повредились как минимум восемь частных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий.

Тема:
Спецоперация
25 янв
Власти Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ
25 янв
«В режиме реального времени»: как передовые технологии помогают в зоне СВО
25 янв
И оглянуться не успеют: что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине
25 янв
Совсем как Янукович: что общего между президентом Сербии и экс-лидером Украины
25 янв
В зону СВО прибыли новые российские танки Т-90М
25 янв
Бой — наука всех наук: лучшие видео из зоны СВО за день
25 янв
Двое наемников из Великобритании ликвидированы под Соледаром
25 янв
В Белгородской области 25 человек погибли и 96 пострадали при обстрелах ВСУ
24 янв
Непокоренная Кременная: ВСУ оказалась не по зубам линия обороны на севере ЛНР
24 янв
«Черная рада»: Алексей Арестович раскритиковал украинский гимн
-3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

11:41
Племянница актера Годовикова рассказала, что бывший угрожает убить ее из-за сына
11:32
Российские юзеры сообщили о проблемах в работе AppStore
11:30
Байден готов выделить Киеву десять танков Abrams
11:29
В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
11:17
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
11:04
СК Санкт-Петербурга раскрыл убийство почти 30-летней давности

Сейчас читают

«Красных линий» больше нет: США заявили об открытом противостоянии с Россией
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023