В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Боевики Незалежной безжалостно выпустили четыре ракеты из любезно предоставленного оружия Западом.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Украинские националисты снова атаковали город Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Сообщается, что есть погибшие среди гражданского населения. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«К сожалению опять приходят плохие новости с Кременной. По предварительной информации в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения», — написал он в своем Telegram-канале.
Марочко отметил, что со стороны ВСУ зафиксировали обстрел с применением РСЗО HIMARS, всего было выпущено четыре ракеты. Полной информации о жертвах и раненых пока нет, она уточняется.
Пока националисты терпят поражения на поле боя, они вовсю отыгрываются на мирных жителях и целятся в гражданскую инфраструктуру. Например, накануне стало известно об обстреле города Алешки в Херсонской области. ВСУ нанесли удары из танков. В результате произошедшего повредились как минимум восемь частных домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий.
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