В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS

Украинские националисты снова атаковали город Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Сообщается, что есть погибшие среди гражданского населения. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«К сожалению опять приходят плохие новости с Кременной. По предварительной информации в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что со стороны ВСУ зафиксировали обстрел с применением РСЗО HIMARS, всего было выпущено четыре ракеты. Полной информации о жертвах и раненых пока нет, она уточняется.

Пока националисты терпят поражения на поле боя, они вовсю отыгрываются на мирных жителях и целятся в гражданскую инфраструктуру. Например, накануне стало известно об обстреле города Алешки в Херсонской области. ВСУ нанесли удары из танков. В результате произошедшего повредились как минимум восемь частных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий.