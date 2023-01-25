Жесткий контроль: как боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 682

Боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром — видео

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армия делает большие успехи: Донбасс будет освобожден от укронацистов.

В небе над Угледаром, после успехов российской армии на этом направлении, работают российские вертолеты. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Как известно, накануне российские военные перешли в наступление под Угледаром. В результате украинские военные потеряли первую линию обороны и отошли в город. Бои продолжаются. Одна из главных задач армии РФ — взять город в кольцо, так как прямой штурм чреват серьезными потерями и может затруднить дальнейшие военные действия на этом участке.

Кроме угледарского направления, ВС РФ делают успехи на артемовском и авдеевском направлениях и активно двигаются в сторону Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как под Угледаром горят позиции ВСУ.

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