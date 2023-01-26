«Два разных человека»: Ольга Бузова показала свое фото в юности

Знаменитая певица с трепетом вспоминает студенческие годы, однако аудитория с недоверием относится к ее ностальгической нотке.

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь удивила поклонников необычным снимком. На этот раз звезда опубликовала архивное фото, на котором ей, предположительно, около 20 лет. Этот кадр сделан во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете, красавица была на втором или третьем курсе. Известно, что туда она поступила в 2002 году на географический факультет.

«Учиться — это здорово, и я искренне скучаю по этому времени, хотя и продолжаю каждый день осваивать что-то новое. Я поняла, что даже если страшно или просто не получается что-то, главное не опускать руки, и идти до конца», — написала она под снимком.

В том числе артистка отметила, что умение не опускать руки и стремление к достижению целей — самые главные качества успешного человека. По мнению знаменитости, в современное время есть много способов для получения образования, поэтому важно просто захотеть стать лучше. Часть поклонников в комментариях согласилась с мыслями Бузовой, однако некоторые отнеслись к вдохновляющему тексту с недоверием.

Ольга Бузова во времена своего студенчества в СПбГУ. Фото: Instagram* / buzova86

«Прям училась, сидя на „Доме-2“. Немецкий, который изучала, мы слышали. Два слова связать не могла»;

«Интересно, в голове-то что-то из тех стен осталось? Судя по твоим высказываниям, ты там просто „проходила мимо“»;

«Да уж, прекрасно училась на геофаке, чтобы потом называть Босфор „босфортом“», — заявили подписчики.

Также в комментариях раскритиковали нынешнюю внешность вокалистки, мол, раньше девушка была мила и очаровательна, а теперь испортила свое невинное личико.

«Какая красивая девочка, совсем не похожа на вас сейчас»;

«Два разных человека. На фото очень симпатичная девочка, а сейчас такая же, как все. Резиновая»;

«Самое нормальное фото за последние десять лет», — написали комментаторы.

Стоит отметить, что недавно поющей телеведущей исполнилось 37 лет. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения.

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