Верные подруги, картошка и черная икра: как Бузова отпраздновала 37-летие

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Ольга Бузова отметила 37-летие в Минске с картошкой и черной икрой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Так совпало или, возможно, было запланировано, но в свой день рождения певица работала. Откладывать празднование, видимо, не захотела. Поэтому она постаралась успеть сделать все и сразу.

Певица Ольга Бузова, отметившая недавно новый год своей жизни показала поклонникам, как она встретила 37-летие. Пышное торжество из-за запланированной работы знаменитость в тот день устраивать не стала. Но отказываться от празднования совсем была не готова.

В тот день Бузова работала на музыкальной передаче в Белоруссии. Участники шоу решили поздравить певицу, собравшись на сцене и подарив ей торт с четырьмя свечами. Бузова решила загадать по одному желанию на каждый задутый огонек. А после поздравления и съемок шоу Бузова умчала с двумя подругами в ресторан.

Там она весело провела время за разговорами с дизайнером Марией Погребняк и телеведущей Юлией Самедовой. Девушки насладились поеданием кулинарных шедевров, которые Ольга не могла не показать любимым фанатам. На опубликованных в социальной сети кадрах можно было увидеть, что помимо изысков в виде черной икры, девушки угощались и традиционными блюдами, например, запеченной картошкой.

После трапезы сотрудники ресторана вынесли торт в виде алмаза. Бузова вновь загадала желание и задула уже одну свечу. Тогда многие подумали — наверняка, день рождения подходит к концу, ведь девушки отправились в гостиницу отдыхать. Многие ошиблись! Уже на следующий день Бузова, Погребняк и Самедова вернулись в Россию. Они приехали в Санкт-Петербург и сразу же отправились дальше отмечать 37-лети певицы в бане.

После празднования Бузова все же обратилась к фанатам, поблагодарила всех за поздравления и заявила, что она не жалеет о работе в свой праздник. Для нее это счастье. Тем более она успела везде и всюду.

«Спасибо большое всем за поздравления. Я вас очень люблю. В свой день я работала и это счастье. Сегодня я перешла на новый, 37-й уровень. Уверена, впереди эпичный год», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими способностями в постели в день своего рождения похвасталась Анастасия Волочкова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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