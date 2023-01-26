Эксперт предложил мирным украинцам искать убежище в России.

Стало известно, что Европа начнет выдавать украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Украина направила европейским странам обращение с просьбой о помощи в поиске, поимке и переправке мужского населения призывного возраста. Политолог Сергей Марков рассказал 5-tv.ru, как будет вестись охота на украинцев в ЕС, и где они смогут скрыться от преследования.

По словам эксперта, заниматься отловом будет полиция. Если решение правительства есть, то оно будет спускаться остальным инстанциям. Для начала граждан Нелазежной будут просить связаться с представителями властей и явиться в военкомат добровольно. В 95% случаев «дипломатия» окажется безуспешной, считает политолог. Тогда меры будут ужесточаться.

«Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — предположил специалист.

Марков отметил, что в Евросоюзе спрятаться будет сложно, тем более европейское общество отличается высоким уровенем контроля. По его словам, бежать можно в Россию, Турцию или, если хватит средств, в Арабские Эмираты.

Отвечая на вопрос о законности депортации беженцев, политолог подчеркнул, что современное право находится в ситуации разложения, поэтому законность действий украинских властей зависит лишь от юридически грамотного оформления.

«Правосудие находится в процессе полураспада. Оно коррумпировано властными группировками», — заключил Сергей Марков.

Отмечается, что Литовцы уже согласись поспособствовать пополнению рядов ВСУ. По словам эксперта, больше всего украинских беженцев сейчас в Польше, и страна несколько месяцев назад уже начала избавляться от украинцев, которые успели устроиться на предприятия.

Ранее 5-писал, что Польша намерена вернуть себе западные территории Украины.