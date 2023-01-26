Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 52

Политолог Марков: украинским беженцам следует прятаться в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Эксперт предложил мирным украинцам искать убежище в России.

Стало известно, что Европа начнет выдавать украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Украина направила европейским странам обращение с просьбой о помощи в поиске, поимке и переправке мужского населения призывного возраста. Политолог Сергей Марков рассказал 5-tv.ru, как будет вестись охота на украинцев в ЕС, и где они смогут скрыться от преследования.

По словам эксперта, заниматься отловом будет полиция. Если решение правительства есть, то оно будет спускаться остальным инстанциям. Для начала граждан Нелазежной будут просить связаться с представителями властей и явиться в военкомат добровольно. В 95% случаев «дипломатия» окажется безуспешной, считает политолог. Тогда меры будут ужесточаться.

«Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — предположил специалист.

Марков отметил, что в Евросоюзе спрятаться будет сложно, тем более европейское общество отличается высоким уровенем контроля. По его словам, бежать можно в Россию, Турцию или, если хватит средств, в Арабские Эмираты.

Отвечая на вопрос о законности депортации беженцев, политолог подчеркнул, что современное право находится в ситуации разложения, поэтому законность действий украинских властей зависит лишь от юридически грамотного оформления.

«Правосудие находится в процессе полураспада. Оно коррумпировано властными группировками», — заключил Сергей Марков.

Отмечается, что Литовцы уже согласись поспособствовать пополнению рядов ВСУ. По словам эксперта, больше всего украинских беженцев сейчас в Польше, и страна несколько месяцев назад уже начала избавляться от украинцев, которые успели устроиться на предприятия.

Ранее 5-писал, что Польша намерена вернуть себе западные территории Украины.

Тема:
Спецоперация
26 янв
Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
26 янв
Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
26 янв
Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
26 янв
Российские войска перехватили трассу в Угледар
26 янв
Варварский обстрел: жуткие последствия атаки Новой Каховки украинскими неонацистами
26 янв
Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара
26 янв
Как мертвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине
26 янв
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
26 янв
Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
26 янв
«Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Мертвого подростка с пакетом гальки на шее нашли у берега в Анапе
16:25
Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
16:23
«Сглазили мое лицо»: Ольга Орлова столкнулась с новой проблемой перед родами
16:21
Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
16:19
Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
16:05
«Ребенок — не вещь»: адвокат объяснила, почему Фриске не могла завещать сына

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023