Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
Политолог Марков: украинским беженцам следует прятаться в России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Эксперт предложил мирным украинцам искать убежище в России.
Стало известно, что Европа начнет выдавать украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Украина направила европейским странам обращение с просьбой о помощи в поиске, поимке и переправке мужского населения призывного возраста. Политолог Сергей Марков рассказал 5-tv.ru, как будет вестись охота на украинцев в ЕС, и где они смогут скрыться от преследования.
По словам эксперта, заниматься отловом будет полиция. Если решение правительства есть, то оно будет спускаться остальным инстанциям. Для начала граждан Нелазежной будут просить связаться с представителями властей и явиться в военкомат добровольно. В 95% случаев «дипломатия» окажется безуспешной, считает политолог. Тогда меры будут ужесточаться.
«Их задержит полиция и доставит до границы, передаст в руки украинских властей. Там на границе наверняка стоят представители военкомата», — предположил специалист.
Марков отметил, что в Евросоюзе спрятаться будет сложно, тем более европейское общество отличается высоким уровенем контроля. По его словам, бежать можно в Россию, Турцию или, если хватит средств, в Арабские Эмираты.
Отвечая на вопрос о законности депортации беженцев, политолог подчеркнул, что современное право находится в ситуации разложения, поэтому законность действий украинских властей зависит лишь от юридически грамотного оформления.
«Правосудие находится в процессе полураспада. Оно коррумпировано властными группировками», — заключил Сергей Марков.
Отмечается, что Литовцы уже согласись поспособствовать пополнению рядов ВСУ. По словам эксперта, больше всего украинских беженцев сейчас в Польше, и страна несколько месяцев назад уже начала избавляться от украинцев, которые успели устроиться на предприятия.
Ранее 5-писал, что Польша намерена вернуть себе западные территории Украины.
- 26 янв
- Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
- 26 янв
- Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
- 26 янв
- Российские войска перехватили трассу в Угледар
- 26 янв
- Варварский обстрел: жуткие последствия атаки Новой Каховки украинскими неонацистами
- 26 янв
- Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара
- 26 янв
- Как мертвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине
- 26 янв
- Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
- 26 янв
- Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
- 26 янв
- «Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
Читайте также
74%
0.21 74.96
0.27
Нашли ошибку?