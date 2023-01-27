Штурм Угледара: российские войска вплотную подошли к городу
Подразделения ВС РФ окружают Угледар в ДНР и готовятся к штурму
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов на марьинском направлении.
Российские войска вплотную подошли к Угледару Донецкой народной республики — сразу с двух направлений — южного и восточного.
Сейчас бои ведутся на окраинах города, который является одной из важнейших точек на всей линии фронта в зоне спецоперации. Его взятие позволит отрезать подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда ВСУ наносят удары по Донецку.
Кроме того, это позволит российским войскам продвинуться к следующей важной цели — поселку Курахово, на который завязаны поставки ресурсов для киевских силовиков на запорожском направлении.
«Сейчас наши вооруженные силы выдавливают противника, что получается, противник, который отходит со своих позиций, он где-то перегруппировывается в другом месте, удерживая оборону, где-то, в каких-то местах они даже пытаются переходить в контрнаступление», — рассказал командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии с позывным «Шахтер».
Штурм Угледара пока не начался — российские войска на восточном направлении еще должны обойти город с севера.
Ранее 5-tv.ru писал, что освобождение Угледара радикально изменит ситуацию на фронте, по мнению Пушилина.
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