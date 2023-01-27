Пушилин считает, что освобождение Угледара радикально изменит ситуацию на фронте

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

Врио главы ДНР Пушилин: Взятие Угледара под контроль может поменять расклад сил на фронте

Пушилин считает, что освобождение Угледара радикально изменит ситуацию на фронте

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

По словам Пушилина, взятие Угледара, в частности открывает выход российским войскам на красноармейское и кураховское направления.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контролем российскими войсками Угледара способно радикально изменить обстановку на фронте.

«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — сказал Пушилин РИА Новости.

По словам Пушилина, взятие Угледара, в частности открывает выход российским войскам на красноармейское и кураховское направления.

В самое ближайшее время Угледар, уверен Денис Пушилин, «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска подошли к Угледару.

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