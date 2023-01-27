Воюющий за ВСУ украинский фигурист Дмитрий Шарпар ликвидирован под Артемовском
Молодого спортсмена мобилизовали Вооруженные силы Украины. Мужчина имел ряд достижений.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Шарпар
Бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар убит под Артемовском. Об этом в Facebook* сообщила Федерация фигурного катания Украины. Спортсмену было 25 лет, он выступал в паре с Анастасией Побиженко, брал серебро чемпионата Украины, а также входил в десятку лучших на Юношеских Олимпийских играх-2016. Завершив спортивную карьеру, работал в цирковом шоу на льду.
Уточняется, что мужчину мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
В Незалежной продолжается специальная военная операция (СВО) по защите гражданских от геноцида со стороны киевских властей. Пленные украинские боевики не раз жаловались на то, что их заставляют вести боевые действия в невыносимых условиях. Неонацисты испытывают проблемы с вооружением и боеприпасами.
Командование также не обеспечивает их провизией. Украинские военные предпочитают оставлять позиции, отступая и сдаваясь в плен или же ликвидируются российскими бойцами. Конечная цель РФ — демилитаризировать и денацифицировать Украину.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные героически ведут бои под Угледаром.
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