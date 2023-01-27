Киркоров издал странный звук в трубку Бузовой

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 72

Филипп Киркоров вдохновил Ольгу Бузову к созданию хита

Киркоров издал странный звук в трубку Бузовой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Бузова рассказала, как Киркоров стал странно гавкать и мяукать в трубку и получился хит.

Ольга Бузова стала членом жюри нового телевизионного шоу. Одним из участников которого станет Филипп Киркоров, с которым у певицы была веселая ситуация, похожая на формат программы. Об этом сообщило издание dni.ru.

«Это шоу названо в честь меня — я же тоже конфетка, которую все хотят съесть, откусить сладенького», — смеется Бузова.

Суть музыкального шоу состоит в том, что авторы песен и исполнители будут работать вместе. Легенды шоу-бизнеса не будут знать, чью песню они исполняют, однако в конце композиция может им так понравится, что знаменитости смогут купить на нее права у авторов.

Это шоу про то, как стоит добавить чуть больше старания, и можно сделать хит. Причем сделать его можно даже из случайных словечек. Бузова поделилась историей, связанной с Киркоровым.

«Помню, как однажды позвонила Киркорову, а в трубку услышала что-то странное: «Кошечка говорит «мяу-мяу», а собачка говорит «гав-гав»», — вспоминает Бузова.

Далее Бузова рассказала, что когда выступала на «ВКФест» в Санкт-Петербурге, то под бит обратилась фразой Киркорова к фанатам.

«Собачка говорит!» Весь Питер мне в ответ: «Гав-гав!» — радуется Бузова.

«Два разных человека»: Ольга Бузова показала свое фото в юности

Недавно Ольга вернулась из Санкт-Петербурга, где собрала две тысячи человек в ДК «Выборгский», такой аншлаг Бузова прокомментировала следующим образом:

«Потому что люди устали от слез, от соплей, а хотят чуда и праздника! И я своим творчеством этот праздник всегда дарю моим людям!»

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольга Бузова не может создать семью.

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