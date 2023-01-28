Точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых комплексов «Штурм-С» и кадры боевой работы танкистов в зоне проведения специальной военной операции.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» - это многоцелевые машины, которые используются для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника.
Также они способны успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели (вертолеты, беспилотные летательные аппараты).
Танковые экипажи ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск. Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций, во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов.
При стрельбе с закрытой позиции боевая машина находится в укрытии и не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории. Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.
- 28 янв
- Военный эксперт высмеял боевые самокаты Латвии на Украине: «С племенами воевать»
- 28 янв
- Бойцы ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
- 27 янв
- «Кандидат на вылет»: к Владимиру Зеленскому охладели на Западе
- 27 янв
- «Слишком поздно»: Зеленский боится, что танки не придут вовремя
- 27 янв
- Минюст внес солиста группы Little Big Илью Прусикина в список иноагентов
- 27 янв
- Сестра Ким Чен Ына: Россия превратит в металлолом натовское оружие на Украине
- 27 янв
- «Грантоеды против крыс»: кому выгоден коррупционный скандал на Украине
- 27 янв
- Убойная сила: чем российский «Маркер» опасен для американских и немецких танков
- 27 янв
- Захарова о советнике офиса президента Украины: «Болезнь Зеленского заразна»
- 27 янв
- Венгрия пообещала не допустить энергетические санкций против РФ
Читайте также
93%
0.21 75.41
0.08
Нашли ошибку?