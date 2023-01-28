Точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 11

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых комплексов «Штурм-С» и кадры боевой работы танкистов в зоне проведения специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» - это многоцелевые машины, которые используются для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника.

Также они способны успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели (вертолеты, беспилотные летательные аппараты).

Танковые экипажи ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск. Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций, во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов.

При стрельбе с закрытой позиции боевая машина находится в укрытии и не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории. Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.

Тема:
Спецоперация
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