Коготок увяз — всей птичке пропасть: будет ли Шольц и дальше «кормить» Украину

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Сенатор Пушков допустил, что Шольц может начать поставки наступательных вооружений Украине

Коготок увяз — всей птичке пропасть: будет ли Шольц и дальше «кормить» Украину

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Kraufmann

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Тема:
Спецоперация

Немецкая сторона не в состоянии отвечать за свои слова и уже успела это доказать на деле.

Поставки Украине других наступательных вооружений может начать канцлер ФРГ Олаф Шольц под давлением Запада. Об этом в Telegram-канале написал российский сенатор и политолог Алексей Пушков. По мнению эксперта, на политика продолжат мощное воздействие, и поскольку Шольц уже пошел на уступки в танковом вопросе, нет никакой гарантии, что он не прогнется снова.

«(Начнут давить — Прим. ред.) и из-за рубежа, и изнутри, со стороны коалиции „зеленых“ и других либеральных противников России, включающих большую часть немецких СМИ. Их „понесло“: они жаждут нанести поражение России во что бы то ни стало, не соразмеряя свое маниакальное стремление с возможными последствиями нарастающей конфронтации», — написал Пушков.

Кроме того, политолог назвал два варианта дальнейшего развития событий. В будущем Германия либо не будет поставлять вооружения самостоятельно, вместе с тем, не мешая это делать странам Североатлантического блока, либо присоединится к поставкам НАТО, сдавая назад каждый раз по каждой новой позиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США и Германия «подарили» Украине танки.

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