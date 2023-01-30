Пушилин: российские силы закрепились в восточной части Угледара

Военнослужащие России закрепились в восточной части Угледара. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский признался, что под Артемовском (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) и Угледаром боевики киевского режима находятся в тяжелом положении. По его словам, ситуация в этой зоне «очень жесткая».

Еще два дня назад Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Тогда при продвижении российскими силами были уничтожены за сутки около 30 украинских националистов и военная техника.

Стоит отметить, что пока Артемовск находится на подконтрольной властям Украины части ДНР к северу от Горловки. Город включает в себя значимый транспортный узел, через который идет снабжение украинских боевиков в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходит штурм Угледара. Армия России берет позиции ВСУ словно в «ежовые рукавицы», противостоять нашей армии становится почти невозможно.