Звезда «Убойной силы» Тютрюмов готов участвовать в спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Актер Александр Тютрюмов признался, что готов участвовать в СВО

Звезда «Убойной силы» Тютрюмов готов участвовать в спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Ранее добровольцами в зону СВО отправились и другие артисты: кто-то поддержать бойцов, а другие записались добровольцами.

Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов заявил о готовности отправиться на службу в зону специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

Актер уточнил, что относится к спецоперации с «пониманием и одобрением», а также считает, что «все это правильно сделано».

«По возрасту я не подхожу для службы, но с радостью готов пойти служить в Донбасс, если бы меня взяли. Сейчас нам в России нужно держаться всем вместе. Не напрасно всегда говорили: каждую веточку по отдельности легко переломить, но если это будет пучок или веник, то никто его не сломит», — сказал артист.

Александр Тютрюмов рассказал, что во время войны в Афганистане он по собственной инициативе написал заявление, чтобы отправиться туда. Однако сегодня для службы в зоне СВО он не подходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Тютрюмов опроверг слухи о том, что собирается покинуть Россию из-за мобилизации.

Тема:
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