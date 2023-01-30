Звезда «Убойной силы» Тютрюмов готов участвовать в спецоперации
Актер Александр Тютрюмов признался, что готов участвовать в СВО
Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev
Ранее добровольцами в зону СВО отправились и другие артисты: кто-то поддержать бойцов, а другие записались добровольцами.
Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов заявил о готовности отправиться на службу в зону специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.
Актер уточнил, что относится к спецоперации с «пониманием и одобрением», а также считает, что «все это правильно сделано».
«По возрасту я не подхожу для службы, но с радостью готов пойти служить в Донбасс, если бы меня взяли. Сейчас нам в России нужно держаться всем вместе. Не напрасно всегда говорили: каждую веточку по отдельности легко переломить, но если это будет пучок или веник, то никто его не сломит», — сказал артист.
Александр Тютрюмов рассказал, что во время войны в Афганистане он по собственной инициативе написал заявление, чтобы отправиться туда. Однако сегодня для службы в зоне СВО он не подходит.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Тютрюмов опроверг слухи о том, что собирается покинуть Россию из-за мобилизации.
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