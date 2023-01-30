Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 53

Владимир Зеленский, который просит у НАТО истребители и ракеты, хочет, чтобы против России воевал весь мир.

Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Тема:
Спецоперация

Бывший начальник французского спецназа Кристоф Гомар заявил, что отправка ракет на Украину стала бы точкой невозврата для всего мира. Западные страны выходят на новый уровень эскалации противостояния с Россией. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

По мнению Кристофа Гомара, Зеленский, который просит у НАТО истребители и ракеты, пытается втянуть альянс в военный конфликт с Россией.

«Я не знаю, что готовит нам 2023 год, но мы уже видим, что украинский президент хочет много истребителей. Чтобы изменить соотношение сил, он хочет атаковать и снова перейти в наступление. Я думаю, он бы втянул НАТО в эту войну. Мы уже видим следующий шаг — почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?» — заявил Гомар.

Также экс-начальник спецназа считает, что западные страны все ближе к прямому столкновению с Россией.

«Мы начали с поставок легких вооружений, чтобы прийти к поставкам тяжелых танков. Западные страны медленно втягиваются в войну», — отметил бывший глава военной разведки.

Общеизвестный факт, что Запад поддерживает Украину деньгами и оружием. США и их партнеры из НАТО регулярно поставляют технику, а Владимир Зеленский каждый раз требует еще больше. Он называет невероятные суммы и говорит о современной технике, которые нужны.  

Обещанного три года ждут: когда Украина получит заветные танки от США

Однако иностранцы уже давно обвиняют Владимира Зеленского в попрошайничестве. Его называют самым богатым нищим, которого когда-либо видели.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева.

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