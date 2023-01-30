Обещанного три года ждут: когда Украина получит заветные танки от США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Washington Post: США поставят танки Украине не раньше конца 2023 года

Обещанного три года ждут: когда Украина получит заветные танки от США

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Kaden Pitt

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Сначала у Вашингтона был четкий план, однако из-за поступка Германии все перевернулось.

Американские танки Abrams смогут поставить украинской стороне только в конце текущего года или вовсе в следующем. Однако благодаря этому немецкие танки Leopard получится отправить более оперативно. Об этом говорится в газете Washington Post. Известно, что Вашингтон обещал Киеву батальонный комплект — 31 единицу — своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит сделать.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в материале.

В издании отмечается, что США сначала не собирались поставлять Abrams, прикрываясь трудностью их эксплуатации, однако пришлось поменять решение после отказа ФРГ без помощи Штатов отправить киевскому режиму собственные танки и разрешить иным странам отправлять танки Leopard без согласия Берлина.

«Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения „долгосрочных“ потребностей Киева в конфликте, который может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону <…> время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков», — сообщается в публикации.

Стоит отметить, что в Германии постоянно идут попытки «перебить ставку, когда речь идет о системах вооружения». Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией.

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