Минобороны России получило сведения о доставках украинским военным запрещенных наркотических веществ. Об этом во время брифинга рассказал начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

«Получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов», — прокомментировал он.

По словам Кириллова, ведомством также были зафиксированы «факты контрабандной доставки морфина» в районы выполнения боевых задач ВСУ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что законы Незалежной предусматривают наказание за оборот и транспортировку указанных препаратов. Согласно украинскому законодательству, нарушителям может грозить лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В заключение Игорь Кириллов призвал произвести соответствующую правовую оценку действий должностных лиц, которые проводили исследования концентрированных антибиотиков, наркотических препаратов и антител к возбудителям инфекционных заболеваний на бойцах ВСУ.

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