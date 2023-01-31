Запад вступил в прямую конфронтацию с Россией задолго до начала спецоперации

Западные союзники Украины продолжают активно демонстрировать свое присутствие в вооруженном конфликте.

Блок НАТО вступил в прямую конфронтацию с Россией, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Североатлантический альянс задолго до начала специальной военной операции по защите Донбасса наращивал военное присутствие своих стран вблизи границ РФ.

«НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. По мнению Пушилина, она уже давно началась.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем Украина проигнорировала, поэтому РФ решила оказать республикам военную поддержку.

Страны НАТО, в свою очередь, представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врио главы ДНР Пушилин прокомментировал поставку Киеву западных танков. По его словам, они станут еще одной мишенью, и у Москвы есть что противопоставить.