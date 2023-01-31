Пушилин о поставке Киеву западных танков: «Станут еще одной мишенью»

Западные союзники Незалежной продолжают усугублять украинский конфликт, прикрываясь благими намерениями.

Какие угодно поставки вооружений на Украину со стороны ее западных союзников — ничем не помогут. Танки станут еще одной целью для России, у Москвы есть много ресурсов и сил для противостояния с противником. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», — приводит его слова РИА Новости.

Еще недавно правительство Германии согласилось передать киевскому режиму танки Leopard 2 из-за давления на него со стороны союзников НАТО. В том числе ФРГ разрешила другим государствам отправлять Украине танки немецкого производства без согласия Берлина. На первом этапе Незалежной планируется отправить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

Американская сторона обещала поставить Украине батальонный комплекс — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. Однако временные рамки такой помощи неизвестны, по заявлению Белого дома, отправление техники может занять «много месяцев».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден внес ясность в вопрос о поставках американских истребителей на Украину.