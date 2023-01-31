Ей могло быть 42: дочь умершей Началовой показала уникальное архивное фото певицы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 217

Дочь умершей Началовой показала уникальное архивное фото певицы

Ей могло быть 42: дочь умершей Началовой показала уникальное архивное фото певицы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Юлия Началова

На момент кончины артистки ее наследнице было лишь 12 лет. За четыре года Вера Алдонина нашла в себе силы пережить потерю самого близкого человека, но рана все равно кровоточит.

Единственная наследница певицы Юлии Началовой Вера Алдонина опубликовала редкое фото с мамой. Снимок она приурочила к ее дню рождения, тем самым почтив память знаменитости. 31 января исполнительницы могло бы исполниться 42 года.

«31.01.81», — кратко подписала совместный снимок с мамой в социальной сети Алдонина, сопроводив в конце смайлом в виде сердца.

Наследница певицы помнит маму и очень скучает по нейНаследница певицы помнит маму и очень скучает по ней. Instagram* / veraldonina

Сложно представить, что испытывает Алдонина после потери самого родного человека. Она старается не показывать свою боль, но даже спустя четыре года на душе все равно скребут кошки, а рана продолжает кровоточить.

К слову, трагедия произошла в марте 2019 года. События тогда развивались стремительно. Певицу и телеведущую Началову привезли в московскую больницу прямо с репетиции. Звезда находилась в тяжелом состоянии из-за осложнившейся подагры и гангрены ноги. Болезнь знаменитости началась с незаживающей натертости на ноге. Врачи настаивали на ампутации конечности, но знаменитость категорически отказалась именно так решать вопрос здоровья. Несмотря на все старания врачей, певица скончалась из-за остановки сердца на фоне заражения крови. Ей было лишь 38 лет. похоронили артистку на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из звезд умер от заражения крови.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Юлия Началова
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🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

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