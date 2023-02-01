ВС РФ уничтожили иностранную технику на Украине из РСЗО «Град» и «Ураган»

Российские артиллеристы в зоне спецоперации уничтожили район сосредоточения иностранной военной техники. Свою огневую мощь на противника обрушили системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Благодаря слаженным действиям и точным координатам, которые добыла разведка, артиллеристам, чтобы навести орудия и поразить цели, потребовалось не больше минуты.