ВС РФ уничтожили иностранную технику на Украине из РСЗО «Град» и «Ураган»

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Сколько бы «коллективный Запад» не поставлял вооружения на Украину, их все ждет одна судьба.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские артиллеристы в зоне спецоперации уничтожили район сосредоточения иностранной военной техники. Свою огневую мощь на противника обрушили системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Благодаря слаженным действиям и точным координатам, которые добыла разведка, артиллеристам, чтобы навести орудия и поразить цели, потребовалось не больше минуты.

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